Dimanche 14 Septembre 2025
JURA (39)
Société

Une fleuriste du Jura en lice pour tenter de décrocher le titre de meilleur fleuriste de France

Publié le 14/09/2025 - 17:26
Mis à jour le 12/09/2025 - 11:27

Les 4 et 5 octobre 2025, la coupe de France des fleuristes, organisée chaque année par la Fédération française des artisans fleuristes, se déroulera lors du Festival international des jardins du Domaine de Chaumont-sur-Loire. Parmi les huit prétendants au titre, une fleuriste du Jura, Luce Bour de la boutique Évidence de Salins-les-Bains, tentera de tirer son épingle du jeu. 

Luce Bour, finaliste à la Coupe de France des fleuristes. © Luce Bour
Luce Bour, finaliste à la Coupe de France des fleuristes. © Luce Bour

Les meilleurs fleuristes de France seront réunis pour cette compétition destinée à stimuler l’esprit d’excellence et à présenter au grand public des créations florales d'exception.

Durant deux jours, huit fleuristes émérites venus de toute la France s’affronteront dans différentes épreuves pour remporter le titre de "Champion de France des fleuristes". Ils devront faire preuve de créativité et de technicité, mais aussi d’endurance et d’ingéniosité pour convaincre le jury. 

Cette compétition de très haut niveau est l'occasion pour ces fleuristes d’exprimer toute l'étendue de leur talent et de leur passion pour le travail des fleurs et leur mise en valeur. Durant ces deux jours, ils devront réaliser des bouquets magistraux, couronnes, sculptures ou encore accessoires… D’après l’organisation, l'événement est également un tremplin vers d’autres concours prestigieux internationaux. Près de la moitié des vainqueurs de la Coupe de France ayant ensuite obtenu le titre de Meilleur ouvrier de France.

Deuxième participation pour Luce Bour

Parmi ces huit concurrents figure une Jurassienne. Âgée de 32 ans, Luce Bour est fleuriste à la boutique "Évidence" de Salins-les-Bains. Ce ne sera pas sa première apparition puisque la Jurassienne avait déjà pris part à l’édition 2023 de la coupe de France. Avec de l’expérience en plus, et un palmarès déjà bien rempli, Luce Bour tentera d’ajouter une ligne de plus à ce dernier.

Palmarès actuel : Médaillé d’Or Coupe Espoir Interflora, Meilleur scénographe de France, Coupe de France 2023, Médaillé de bronze à la Paladienne Flower Cup, Sélection Coupe de France Château de la Pupetière.

coupe de france fleuriste fleurs jurassien

Publié le 14 septembre à 17h26 par Elodie Retrouvey
