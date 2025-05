Une journée d’information sur la maladie de Parkinson le 20 mai à Besançon

Durant cette journée, professionnels de santé et patients seront présents pour répondre aux interrogations des personnes intéressées. Ce sera également l’occasion pour des patients suivis à Besançon de dévoiler leurs créations artistiques répondant à la question "Que représente Parkinson pour vous qui en êtes atteints ?".

La maladie de Parkinson, c’est quoi ?

Maladie neurodégénérative liée à la perte progressive des neurones dopaminergiques, la maladie de Parkinson avait une prévalence estimée à 2,63 pour 1 000 habitants en France en 2020. Elle va augmenter au cours des prochaines années notamment en raison du vieillissement de la population.

Les principaux symptômes de la maladie de Parkinson sont les tremblements, la lenteur des mouvements et la raideur musculaire. D'autres troubles non-moteurs comme un état dépressif, une fatigue ou encore des troubles digestifs peuvent être associés.

Les traitements antiparkinsoniens corrigent les troubles moteurs de la maladie et ont pour objectif d’améliorer la qualité de vie du patient. Aujourd'hui, il n’existe pas de traitement capable de ralentir ou de guérir la maladie de Parkinson. Les traitements de la maladie de Parkinson disponibles sont symptomatiques et corrigent principalement la carence en dopamine.

À propos du centre expert parkinson de Franche-Comté

Le Centre expert Parkinson (CEP) de Franche-Comté fait partie des 26 centres présents en France. Rattaché au CHU de Besançon/Hôpital Jean-Minjoz, il se compose d’une équipe de 5 personnes parmi lesquelles 2 neurologues, Dr Matthieu Béreau et Dr Gautier Clément ; une cadre de santé, Mme Isabelle Coquillard et 2 infirmières Parkinson, Mmes Aurélie Di Germanio et Delphine Marguet. Spécialisé dans le diagnostic, le traitement, la recherche et la prise en charge globale des patients atteints de la maladie de Parkinson et autres syndromes parkinsoniens, il fournit une expertise approfondie et multidisciplinaire pour les personnes malades qui présentent des formes complexes ou atypiques de la maladie, ou pour ceux qui ont besoin d’une évaluation spécialisée.

Un hôpital de jour permet de suivre les patients à toutes les phases d’évolution de la maladie. Des ateliers d’éducation thérapeutique permettent aux patients d’être acteur dans la prise en charge de leur maladie. "Cette approche personnalisée et de proximité est un atout en termes de connaissance de la maladie et favorise la participation du CEP de Besançon à des projets de recherche loco-régionaux et nationaux via le réseau des CEP", précise le CHU.

Rendez-vous le mardi 20 mai 2025 de 10h à 16h