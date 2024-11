Une météo automnale mais sans pluie pour ce week-end en Franche-Comté

Le week-end débutera samedi avec un beau soleil sur la moitié Est de la région, tandis que Dole peinera à sortir du brouillard. Besançon et Lons-le-Saunier devraient bénéficier de quelques éclaircies une fois le brouillard matinal dissipé. Dans l’après-midi, la région sera coupée en deux entre des éclaircies à l’Ouest et du soleil à l’Est.

Du côté des températures, dans la matinée il fera -4°C à Morez et Pontarlier, -1°C à Besançon, 0°C à Lons, et 1°C à Belfort, Dole et Vesoul.

Dans l’après-midi, la plus grosse évolution concerne Pontarlier et Morez qui auront 9°C tandis que le mercure affichera 2°C à Besançon, 3°C à Lons-le-Saunier, 4°C à Dole et 5°C à Belfort et Vesoul.

Dimanche, la matinée sera similaire à celle de la veille avec du brouillard pour Dole et Belfort, des éclaircies pour Vesoul et Besançon et un grand soleil pour le reste de la face Est de la région. Dans l’après-midi, le soleil gagnera du terrain et s’installera sur l’ensemble de la Franche-Comté à l’exception de Dole, toujours empêtré dans des bancs de brouillard.

Les températures dans la matinée seront de saison avec -4°C à Morez et -3°C à Pontarlier, -1°C à Vesoul, 0°C à Belfort et Besançon, 1°C à Dole et 2°C à Lons-le-Saunier.

L’après-midi, Météo France prévoit 4°C à Dole, 6°C Besançon et Vesoul, 9°C à Belfort, 10°C à Lons et 11°C à Pontarlier et Morez.

Bon week-end !