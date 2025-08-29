Une nouvelle filière de manipulateur en radiologie médicale dès la rentrée à l’IFMS de Montbéliard

À compter du 2 septembre 2025, une nouvelle filière de manipulateur en électroradiologie médicale (DEME) ouvre au sein de l'Institut de Formation aux Métiers de la Santé (IFMS) de Montbéliard et accueillera 20 étudiants issus de Parcoursup, apprend-on dans un communiqué de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Cette nouvelle filière est financée par la Région "dans le cadre de la dotation de fonctionnement accordée à l’institut (4 M€), rendant ainsi les formations gratuites pour tous les étudiants" précise la Région BFC. La formation est également ouverte au dispositif de bourses régionales sur critères sociaux.

Cette nouvelle filière ouverte au sein de l'institut est placée sous la double autorité de l'Hôpital Nord-Franche-Comté et de l'Université Marie-et-Louis-Pasteur (UMLP).

D’après la Région, "les besoins de manipulateurs en électroradiologie médicale sont croissants avec l'augmentation des examens médicaux et le métier est déjà en tension". Les débouchés sont donc importants que ce soit dans le public (fonction publique hospitalière) ou dans le privé. "Les recrutements se font à tous les niveaux de qualification et d'expérience et sur un éventail de métiers très divers (imagerie médicale, radiothérapie, médecine nucléaire, radiologie interventionnelle)" ajoute encore la Région.

Un large éventail de formations

C'est dans ce contexte, en lien avec l'Agence Régionale de Santé et l'Université Marie et Louis Pasteur (UMLP). que la Région Bourgogne Franche-Comté explique avoir "clairement identifié la nécessité d'augmenter le nombre d'étudiants formés au diplôme de manipulateur en électroradiologie médicale dans le cadre de son Schéma régional des formations sanitaires et sociales adopté en 2023".

L'IMFS de Montbéliard regroupe déjà plusieurs filières paramédicales dont celles d'infirmier et d'aide-soignant et abrite dans ses locaux la filière en masso-kinésithérapie du département des métiers de la rééducation de l'UMPL "complétant ainsi un large éventail de formations proposées aux jeunes adultes du bassin nord Franche-Comté" conclut la Région.

(Avec communiqué)