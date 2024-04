Une nouvelle pivot pour le centre de formation de l’ESBF

Originaire d’un village proche d’Aulnoye-Aymeries, Lalie Lambet a toujours joué pour Sambre-Avesnois Handball, son club formateur. En fin de saison, elle quittera toutefois sa région natale pour rejoindre le Doubs et intégrer le centre de formation de l’ESBF ainsi que l’équipe espoirs pour les deux prochaines saisons au poste de pivot.

Après trois années au pôle espoirs de Tourcoing, Lalie fait partie de ces jeunes talents ayant eu l’opportunité d’intégrer rapidement le monde professionnel. Actuellement pivot de l’équipe professionnelle de Sambre-Avesnois, elle évolue en division 2 de la Ligue féminine de handball.

Grande travailleuse et très volontaire, elle se donne et s’engage pleinement sur le terrain, notamment en défense. Elle arrivera à Besançon avec une médaille d’or autour du cou, obtenue avec l’équipe de France lors de l’Euro U17 2023 au Monténégro, aux côtés d’une certaine Prunelle Kingue.

Avec ce recruteement, le club espère que la joueuse apportera "plus de solidité à l’équipe espoirs" et "une expérience supplémentaire". La complémentarité devrait d’ailleurs être "importante avec Clémentine Chardaire puisqu’elles n’ont pas le même profil de pivot". Lalie pourra par ailleurs compter sur le centre de formation de l’ESBF pour progresser et "notamment développer son jeu offensif".