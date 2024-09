Une opération "place nette" à Battant révèle plusieurs infractions

D’après un communiqué de la préfecture du Doubs, l’opération, coordonnée par la Direction interdépartementale de la police nationale, a mobilisé une centaine de policiers nationaux et d’agents des corps de contrôle des services de l’État agissant en matière de lutte contre le travail illégal. Ceux-ci ciblaient les fraudes fiscales et sociales comme en matière de lutte contre le trafic de tabac et de respect des règles sanitaires et d’hygiènes.

Durant l’opération, 14 établissement ont fait l’objet de contrôles qui ont conduit à la constatation de plusieurs infractions.