Une première résidence Vacancéole ouvre dans le Jura

Vacancéole s’implante pour la première fois dans le massif du Jura avec l’ouverture d’une nouvelle résidence à Lélex. La résidence Les Monts Jura, qui ouvrira pour les saisons hivernale et estivale, accueillera ses premiers visiteurs à partir du 20 décembre 2025.

Le gestionnaire de produits locatifs en France Vacancéole propose des séjours sur l’ensemble du territoire français : à la mer, à la montagne, à la campagne et en ville. L’entreprise qui assure la gestion, l’exploitation et la commercialisation d'une centaine de résidences de vacances en France réparties dans 70 destinations vient d’ouvrir une nouvelle résidence à Lélex dans le Jura.

Située "à quelques minutes à pied du centre-station", la résidence propose au total 60 logements de 1 à 8 personnes entièrement équipés de kitchenette. Plusieurs grandes salles permettent également d’accueillir des voyages de groupe ou des évènements familiaux.

La promesse d’un séjour authentique

L’entreprise précise que le lieu permet à la fois "de vivre l’hiver au plus près de la nature et de profiter des sports de glisse" et à la fois de profiter l’été d’une "piscine chauffée et de beaux espaces extérieurs".

Située dans le domaine skiable Monts Jura, à seulement 6 min à pied des pistes, la résidence offre "une parenthèse hivernale loin du tumulte des domaines plus fréquentés" peut-on lire dans le communiqué. Avec ses 60 km de pistes adaptés à tous, la station est particulièrement prisée des familles. Quant au domaine nordique de la Vattay-Valserine, il offre lui 130 km de pistes au coeur d’une nature préservée.

Enfin, en été, la station se trouve à proximité de la Grande Traversée du Jura (GR) et abrite aussi de nombreux sentiers VTT.

Infos pratiques :