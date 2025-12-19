Vendredi 19 Décembre 2025
JURA (39)
Economie Loisirs

Une première résidence Vacancéole ouvre dans le Jura

Publié le 19/12/2025 - 11:08
Mis à jour le 16/12/2025 - 11:59

Vacancéole s’implante pour la première fois dans le massif du Jura avec l’ouverture d’une nouvelle résidence à Lélex. La résidence Les Monts Jura, qui ouvrira pour les saisons hivernale et estivale, accueillera ses premiers visiteurs à partir du 20 décembre 2025.

© Vacancéole
© Vacancéole
1/2 - © Vacancéole
2/2 - © Vacancéole

Le gestionnaire de produits locatifs en France Vacancéole propose des séjours sur l’ensemble du territoire français : à la mer, à la montagne, à la campagne et en ville. L’entreprise qui assure la gestion, l’exploitation et la commercialisation d'une centaine de résidences de vacances en France réparties dans 70 destinations vient d’ouvrir une nouvelle résidence à Lélex dans le Jura. 

Située "à quelques minutes à pied du centre-station", la résidence propose au total 60 logements de 1 à 8 personnes entièrement équipés de kitchenette. Plusieurs grandes salles permettent également d’accueillir des voyages de groupe ou des évènements familiaux. 

La promesse d’un séjour authentique

L’entreprise précise que le lieu permet à la fois "de vivre l’hiver au plus près de la nature et de profiter des sports de glisse" et à la fois de profiter l’été d’une "piscine chauffée et de beaux espaces extérieurs".

Située dans le domaine skiable Monts Jura, à seulement 6 min à pied des pistes, la résidence offre "une parenthèse hivernale loin du tumulte des domaines plus fréquentés" peut-on lire dans le communiqué. Avec ses 60 km de pistes adaptés à tous, la station est particulièrement prisée des familles. Quant au domaine nordique de la Vattay-Valserine, il offre lui 130 km de pistes au coeur d’une nature préservée. 

Enfin, en été, la station se trouve à proximité de la Grande Traversée du Jura (GR) et abrite aussi de nombreux sentiers VTT. 

Infos pratiques :

  • Tarif d’une nuitée : à partir de 420€ la semaine
  • Période d’ouverture au grand public : de décembre à mars puis de juin à août
  • Adresse : Les Monts Jura, 161 route du Frenet, Lélex
  • Accès : en train, à 26km de la gare de Bellegarde-la-Valserine / en avion, à 130km de l'aéroport de Lyon et 46km de l'aéroport de Genève.

jura résidence

Publié le 19 décembre à 11h08 par Elodie Retrouvey
