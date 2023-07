Une tornade sème le chaos dans le Haut-Doubs et en Suisse, une personne est décédée

C’est en fin de matinée, vers 11h30, qu’un épisode de vent violent a frappé plusieurs communes du Haut-Doubs dont Montlebon, Morteau, Levier, Villers-le-Lac et Grand’Combe-Châteleu. Toits d’habitations arrachés, véhicules renversés et lignes électriques endommagées sont les conséquences du passage de cette tornade qui a sévi pendant une demi-heure.

INTEMPÉRIES : Sérieux dégâts entre Montlebon, dans le Doubs, et à La Chaux-de-Fonds, en Suisse, après un très violent orage et possible #tornade. Une personne est décédée et plusieurs blessées à La Chaux-de-Fonds où une rafale de 217 km/h a été relevée.pic.twitter.com/lofm2jhQa5

