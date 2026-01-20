Une “tournée des métiers du soin” pour sensibiliser au métier d’aide soignant en Bourgogne-Franche-Comté

La Région Bourgogne-Franche-Comté organise, pour la 3e année consécutive, la "tournée des métiers du soin", ciblant prioritairement les lycéens, pour leur faire découvrir l’intérêt et les besoins croissants du secteur de la santé. Les journées de sensibilisation se dérouleront du 19 janvier au 30 mars 2026 dans différentes villes de la région.

"L’idée est de casser les clichés associés à la profession et de montrer aux jeunes que c'est un métier de contact, d'expertise technique et d'utilité sociale immédiate – un métier d’avenir", explique la Région.

Face aux tensions de recrutement dans les hôpitaux et les EHPAD, la Région a mis en place ce dispositif décentralisé pour valoriser le métier d'aide-soignant, un métier dont les besoins au niveau national se chiffrent à l’horizon 2030 à 86.000 professionnels paramédicaux.

Des immersions, rencontres et démonstrations

Au cours de ces journées de sensibilisation les élèves de BAC PRO « Services Aux Personnes et Aux Territoires » ou « Accompagnement, Soins et Services à la Personne » (SAPAT/ASSP) pourront entrer en immersion au sein des plateaux techniques et lieux de formation. Ils pourront également échanger directement avec des élèves aides-soignants et des formateurs. Enfin, des ateliers pratiques seront mis en alpe afin de découvrir des simulations de soin, de la manipulation de matériel…

Lors de ces visites, la Région met l'accent sur les avantages spécifiques de la formation :