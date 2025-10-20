Vacances ensorcelantes : les sorcières déboulent au musée des Maisons comtoises de Nancray

Pendant les vacances de la Toussaint, le musée des Maisons comtoises de Nancray se métamorphose afin de plonger petits et grands dans un univers magique fait de spectacles, contes, ateliers et rencontres étonnantes jusqu’au 2 novembre 2025. Sorcellerie, frissons et gourmandises mystérieuses seront au programme.

En cette période haute en couleurs pour le parc, le musée traite de la sorcellerie dans tous ces états ! Petits et grands revêtent leurs plus beaux déguisements d’apprentis sorciers pour s’aventurer à la guise des spectacles, contes et animations. Dégustation de pain au charbon ou à la citrouille ou d’une soupe d’ortie cuite au chaudron pour se réchauffer au coin du feu.

De nombreux ateliers de pratiques sont proposés aux fils des jours, et permettent de s’essayer à des techniques traditionnelles, de découvrir des objets de la vie quotidienne devenus obsolètes, de fabriquer des jeux traditionnels…

Les invités

Samedi 18 octobre 2025

de 13h à 17h : La Grange aux histoires, Le Potager des Mots

de 14h30 à 16h : Conférence Brigitte Rochelandet

de 16h30 à 17h30 : Spectacle « Sorcières! » – Compagnie Encore

Mercredi 22 octobre

de 13h à 17h : La Grange aux histoires, Le Potager des Mots

de 13h30 à 16h30 : Initiation et tournoi de Quidditch – Entrez dans l’univers de Harry Potter !

Mercredi 29 octobre

de 13h à 17h : La Grange aux histoires, Le Potager des Mots

de 13h30 à 16h30 : Initiation et tournoi de Quidditch – Entrez dans l’univers de Harry Potter !

Pour compléter cette offre d’animations du 18 octobre au 2 novembre 2025, le musée propose deux spectacles différents chaque dimanche.

Les spectacles

Dimanche 26 octobre 2025

de 10h30 à 12h15 : Le réveil de la Vouivre, Cir du Clair Obscur

de 13h à 17h : La Grange aux histoires, Le Potager des Mots

de 13h30 à 16h30 : Initiation et tournoi de Quidditch – Entrez dans l’univers de Harry Potter !

de 13h30 à 14h15 : Vendeurs de potions, vendeurs de charme – Cie Bohemian karavan

de 15h à 16h40 : Le réveil de la Vouivre, Cir du Clair Obscur

de 16h45 à 17h30 : Vendeurs de potions, vendeurs de charme – Cie Bohemian karavan

Dimanche 2 novembre 2025

de 10h15 à 11h : Au-delà d’aujourd’hui – Cie Truelle destin

de 11h30 à 12h15 : Au-delà d’aujourd’hui – Cie Truelle destin

de 13h15 à 14h15 : Halloween chewing-gum – Cie Magimuzik

de 14h30 à 15h15 : Au-delà d’aujourd’hui – Cie Truelle destin

de 15h15 à 16h15 : Halloween chewing-gum – Cie Magimuzik

de 16h30 à 17h15 : Au-delà d’aujourd’hui – Cie Truelle destin

Les animations sont incluses dans le billet d’entrée, sans réservation, tous les jours de 10h15 à 12h30 et de 14h à 17h30.

Murder Party le 31 octobre 2025

Le hurlement de la louve

Sacrebleu! Un crime a été perpétré dans le parc des Maisons comtoises ! Les anciens parlent du retour de la « Bête de la Loue », une créature sanguinaire à mi-chemin entre le loup et le démon. Le commissaire compte sur vos talents d’inspecteurs pour résoudre une enquête palpitante en interrogeant les témoins chez eux et en récoltant des indices. Saurez-vous démasquer le coupable pour que la victime repose enfin en paix ? En famille ou entre amis, prenez-vous au jeu sans vous prendre au sérieux !

Jeu d’enquête interactif et immersif – en famille – durée 1h15. Plusieurs créneaux sont disponibles au moment de l’inscription. Les familles peuvent faire le jeu avec les enfants en bas âge mais l’activité va intéresser les enfants plutôt à partir de 6 ans.