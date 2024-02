Météo a placé les départements du Doubs et du Jura en vigilance jaune pour un phénomène de vent violent qui surviendra dans la nuit de jeudi 8 à vendredi 9 février 2024.

Tout au long de la journée de jeudi, des rafales de l'ordre de 60 km/h ont touchés le Jura et le Doubs, aussi bien en plaine qu'en montagne.

Ce soir, à partir 21 heures, les rafales se renforceront et pourront dépasser les 70 km/h entre Lons-le-Saunier et Dole notamment. Dès les premières hauteurs du Doubs et du Jura, des rafales autour de 80 km/h seront également possibles.

En fin de nuit vendredi matin, vers 6 heures, les rafales repasseront sous les 60 km/h.