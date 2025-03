Vincent Thomas, réélu président de l’Université Bourgogne Europe pour 4 ans 

Plus qu’un tournant, la création de l’Université Bourgogne Europe depuis le 1er janvier 2025 est ”une avancée majeure pour l’établissement et marque le commencement d’une nouvelle ère”, est-il souligné dans un communiqué de l’université de Bourgogne Europe.

Aux côtés de 11 établissements d’enseignement- supérieur et de la recherche de Bourgogne Franche-Comté (ENSAD Dijon et ESM BFC en tant qu’établissements composantes, BSB, ESTP, ESEO, le CESI, ESAAB à Nevers, CHU, CGFL en tant qu’établissement associés ainsi que Science Po campus de Dijon et le CROUS BFC en tant qu’établissement partenaires), elle propose "un projet ambitieux et fédérateur, pour répondre aux défis sociétaux et territoriaux d’aujourd’hui et de demain”. Ancré sur son territoire, ouvert sur l’Europe, ce nouvel Etablissement public expérimental (EPE) porte un projet ”porteur de valeurs républicaines et humanistes, riche des identités de chacun des établissements impliqués et permettant un accès à l’enseignement supérieur et la recherche à tous sur son territoire.”

Mardi 18 mars prochain, un nouveau conseil d’administration se prononcera par un vote sur la nouvelle équipe de vice-présidents et de vice-présidentes.