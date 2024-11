"Wander", le nouveau single du groupe franc-comtois 2097

mC : Vous avez sorti un nouveau single intitulé "Wander", de quoi parle-t-il ?

2097 : "Ce morceau explore le conflit intérieur vécu par Margaux, la chanteuse, marqué par une lutte interne autour du désir de rendre fiers les proches, contrebalancé par le besoin de suivre son propre chemin. Wander reflète une prise de conscience où ce qui était initialement perçu comme des échecs par les autres s'est révélé être une source de force et de résilience. Ces moments de déception ou de manque d'approbation ont en réalité servi de tremplin pour rebondir.

Le morceau parle donc de la découverte de soi à travers l'adversité et l'importance de suivre son propre chemin, malgré les défis rencontrés".

mC : Wander, est-il dans la continuité de ce que "2097" a l'habitude de créer ? Sur quoi avez-vous mis l'accent ?

2097 : "Wander tranche avec ce dont nous avions l'habitude de faire avant l'arrivée d'Alex. Avec ce premier single, ils ont voulu marquer un changement et annoncer le début d'une nouvelle ère, avec de nouvelles sonorités. Bien sûr, l'ADN de 2097 est toujours présent, mais ce morceau est un aperçu de ce qu’ils vont pouvoir proposer par la suite. Un son un peu plus pop parfois, mais toujours avec de gros riffs et des mélodies catchy".

mC : À quoi peut s'attendre le public dans les semaines à venir ? Des dates de prévues ?

2097 : Plusieurs dates sont prévues dans les prochaines semaines :

le 23 novembre à la Rodia dans le cadre du festival "Les Femmes s'en Mêlent" aux côtés de UTO et Madam,

le 7 décembre a Gendrey,

le 31 janvier aux Passagers du Zinc à Besançon.

En parallèle, 2097 continue de composer de nouveaux morceaux avec un album en perspective pour l'année prochaine suivi de nombreuses dates qu'il ne peut pas encore annoncer...

Découvrez le titre Wander

À propos de 2097

Le groupe 2097 est né en 2017 de la rencontre entre Victor, batteur, et Antonin, guitariste, deux voisins qui ont eu l’idée de former un duo. Le nom du groupe, 2097, fusionne simplement leurs années de naissance : 2002 et 1997. En 2018, l’aventure prend une nouvelle dimension avec l’arrivée de Malo à la basse, Margaux au chant, et Charly à la guitare. À l’origine, leur projet était limité à une seule représentation pour la fête de la musique, mais l’énergie investie dans ce concert a encouragé le groupe à poursuivre.

Après de nombreux concerts dans des bars, essentiellement autour de reprises, l’envie de s’orienter vers des compositions originales et de viser des scènes plus importantes s’est imposée. Grâce à une campagne de financement participatif, le groupe réussit à autoproduire son premier EP.

Ce lancement les amène à collaborer avec La Rodia, ce qui leur permet d’accéder à de nouvelles scènes locales et à plusieurs festivals régionaux, comme le Pop’Cornes et le Rolling Saône, tout en écrivant de nouveaux morceaux donnant lieu à un second EP enregistré en live.

Le projet continuant de se développer avec beaucoup d’engagement, les évolutions personnelles et professionnelles de chacun amènent Antonin et Charly à quitter le groupe fin 2023. Alexandre, ancien membre des groupes The WAN et The Electrix, rejoint alors 2097, apportant son expérience et dynamisant cette nouvelle phase de création. La transition est rapide et en 2024, de nouveaux morceaux voient le jour et sont présentés lors de cinq concerts, notamment au Darius Club à Lons, à l’issue d’un week-end de résidence.

Infos +

Retrouvez toutes les dates sur le site internet et leurs réseaux sociaux !