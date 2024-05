Week-end de 5 jours : des idées de visites guidées à Besançon...

Pour de nombreux Français, la semaine du 6 au 12 mai 2024 est la plus petite de l’année, avec seulement deux jours de travail ! Pour occuper ces journées, voici une sélection de visites guidées proposées par l'Office de tourisme et des congrés de Grand Besançon Métropole..

À ne pas manquer le mardi 7 mai 2024

De 10h à 11h30, l’Office de Tourisme de Besançon propose une découverte du patrimoine industriel horloger de Besançon. De la première école d’horlogerie aux usines du quartier des Chaprais, en passant par les ateliers du square Saint-Amour.

Début de la visite guidée Place de la Révolution, devant la fontaine

Tarif plein : 8€

Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon

Ce même jour de 15h à 16h30, les amateurs de découvertes culturelles et de balades pourront découvrir l’histoire et le patrimoine du quartier de la gare Viotte puis de regagner le centre-ville par le quartier Battant. L’Office de Tourisme et le Congrès du Grand Besançon leur permettra de profiter des explications d’un guide portants sur les aménagements récents ainsi que le patrimoine et l’histoire de ces quartiers.

Départ de la visite : devant la Gare Viotte

Tarif plein : 8€

Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme et des Congrès

Que faire le mercredi 8 et le jeudi 9 mai ?

La Citadelle de Besançon proposera une cession par jour de 11h à 12h de découverte guidée des différents usages que l’on faisait de l’eau à l’époque de Vauban. Cette visite est déconseillée aux personnes souffrant de vertiges et rencontrant des difficultés à monter les escaliers.

Gratuit (visite inclue dans le billet d’entrée à la Citadelle)

Rendez-vous dans la Cour de l’Aquarium de la Citadelle

Réservation possible en billetterie le jour même

À visiter le 10 mai 2024

C’est une nouveauté proposée par l’Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon : une visite guidée autour de l’œuvre de Hugues Sambin et son influence sur l’architecture bisontine ainsi que les manifestations de la Renaissance tardive à Besançon.

RDV à l’Office de Tourisme et des Congrès, 52 Grande Rue (place du Huit-Septembre 1944)

Tarif plein : 8 €

Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon

Trois visites incontournables le samedi 11 mai et le dimanche 12 mai 2024

L’Office de Tourisme du Grand Besançon Métropole propose de découvrir le fabuleux " Déjeuner sur l’herbe " de Monet, dont le fragment central se trouve actuellement au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon, ainsi que l’œuvre et la vie de Gustave Courbet. À l’issue de la visite, les visiteurs auront la possibilité de déjeuner sur l’herbe au parc Micaud avec un panier pique-nique.

RDV place de la Révolution devant le musée des Beaux-Arts et d'Archéologie, à 10h

Tarif plein : 8 € pour la visite, 36 € avec le panier pique-nique. Attention : l'option pique-nique est possible à partir de 5 réservations.

Réservation auprès de l'Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon

" 200 ans d’histoire " : samedi 11 et dimanche 12 mai de 15h à 16h, les visiteurs pourront découvrir les caractéristiques d’une fortification bastionnée, l’œuvre et la carrière de Vauban, ainsi que les différents rôles de la Citadelle de sa construction à son inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Rendez-vous sur le Front royal de la Citadelle de Besançon

Tarifs : 3.20€ + billet d’entrée à la Citadelle

Réservation possible en billetterie le jour même

En écho à l’exposition " dessine-moi ta planète " et en partenariat avec l’aérodrome de Besançon –la Vèze, l’Office de Tourisme propose la découverte de l’écrin naturel qui entoure Besançon en prenant de la hauteur comme l’aurait fait Saint-Exupéry et avec les yeux du Petit Prince. Il est également prévu une visite des installations de l’aérodrome de La Vèze, suivie d’un baptême de l’air.

Aérodrome de la Vèze, 25660 Morre

Tarif : 50€

Réservation auprès de l'Office de Tourisme et des Congrès

Prolonger le week-end avec deux visites le 13 mai

La chapelle de la Mission à Ecole-Valentin ouvre ses portes le 13 mai 2024 de 14h30 à 16h pour une visite guidée.

Entrée gratuite

Réservation auprès de l'Office de Tourisme et des Congrès

L’Office de Tourisme propose une visite de l’apothicaire de l’hôpital Saint-Jacques, l’une des plus belles pharmacies de France. L’hôpital Saint-Jacques conserve une des plus belles pharmacies de France, constituée vers 1680. Une collection exceptionnelle - environ 250 pots datant de la fin du XVIIe siècle - sera présentée dans son décor d’origine, au sein d’un site en mutation destiné à devenir la cité du savoir et de l’innovation.

Rendez-vous devant l’hôpital, rue de l’Orme de Chamars à Besançon

Tarifs : 8€, 6€ Étudiants, moins de 18 ans, associations adhérentes de l’Office de Tourisme et des Congrès. Gratuit pour les personnes en situation de handicap, pour les demandeurs d’emploi et les enfants de moins de 12 ans.

Réservations ici : Office de Tourisme et des Congrès de Grand Besançon Métropole

En plus de celles-ci, l'Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon propose d'autres visites guidées

