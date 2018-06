Aeris : quand des Bisontins mettent le turbo

MM. Milan et Cudel se sont bien trouvés : le premier évoluait dans le commerce informatique et le second dans la turbo machinerie. Amis d'enfance et complémentaires, ils ont décidé de se lancer, il y a un peu moins de deux ans, dans l'entreprenariat, afin d'apporter une "véritable expertise technologique high-tech" dans le turbo.

Entre innovation et négoce

Leur entreprise, qui comprend six collaborateurs, s'est ainsi installée à Temis, pôle à la pointe des micros techniques. Elle propose depuis trois activités :

De la recherche et développement , pour des turbos innovants moins polluants et plus performants ;

Et ce "remanufacturing", le reconditionnement de turbos, connaît un essor depuis quelques mois. "En janvier 2017, une loi est passée obligeant les concessionnaires et garagistes à proposer des turbos neufs et remaniés aux clients" confie Jean-François Milan, co-fondateur, "même s'ils ne le font pas toujours…". Et l'avantage de ces turbos reconditionnés est clair : "par rapport au neuf, le prix peut chuter jusqu'à 30%, pour le même produit" explique-t-il fièrement.

De professionnels à particuliers

Aeris Group propose principalement ses services à des professionnels (équipementiers, services de transports) mais distribue également ses produits aux particuliers via le réseau France Auto Racing, basé à Dijon.

C'est quoi un turbo ?

Pour rappel, un turbo, ou turbocompresseur, est un système de suralimentation généralement employés sur les moteurs à combustion et explosion (essence ou Diesel), destiné à augmenter la puissance volumique.

Le principe est d'augmenter la pression des gaz admis, permettant un meilleur remplissage des cylindres en mélange air/carburant, et ainsi soit d'augmenter la puissance volumique du moteur afin d'augmenter la puissance soit de réduire la consommation avec un moteur de plus faible cylindrée.

Ce type de compresseur est entraîné par une turbine (d'où son nom) animée par la vitesse des gaz sortant du bloc-moteur, qui cèdent une partie de leur énergie cinétique pour faire tourner la turbine, sans consommer de puissance sur l'arbre moteur.

