Agression à l'arme blanche dans un lycée de Bethoncourt : l'agresseur est interdit d'accès à son lycée

Le maire de Bethoncourt a saisi le sous-préfet de Montbéliard et un dispositif de sécurité renforcé a été mis en place dès ce mercredi matin aux abords du lycée. Le proviseur du lycée a pris une mesure conservatoire d'interdiction d'accès contre l'agresseur, jusqu'à un conseil de discipline, l'acte ayant eu lieu aux abords immédiats du lycée. La décision éventuelle de demander l’intervention de la cellule d’écoute sera prise dans les prochaines heures.

Un "acte de violence inadmissible"

Jean-François Chanet, recteur de l’académie, et Jean-Marie Renault, inspecteur d’académie du Doubs, "condamnent avec la plus grande fermeté cet acte de violence inadmissible." Ils adressent leurs vœux de "prompt rétablissement à la victime". Ils tiennent également à "saluer les comportements exemplaires des élèves du lycée qui ont apporté les premiers secours ainsi que le professionnalisme et le dévouement du chef d’établissement et de l’équipe éducative". Ils assurent les élèves et l’ensemble des personnels de "tout leur soutien."

(Communiqué)