Alerte Orange aux orages en Bourgogne-Franche-Comté

Les départements concernés par l'alerte Orange à partir de 16h :

Côte-d'Or (21),

Doubs (25),

Jura (39),

Nièvre (58),

Haute-Saône (70),

Saône-et-Loire (71),

Yonne (89)

Territoire-de-Belfort (90)

Des orages sur la façade Atlantique touchent la Bretagne, à l'avant d'un système plus actif qui se mettra en place à partir de la mi-journée. Météo France a étendu la vigilance orange aux orages vers le centre-est et le nord-est de la France pays

Cet après-midi, les orages vont se multiplier d'abord sur la Nouvelle Aquitaine et le Massif central puis sur un large axe allant de la Bretagne vers le Centre et le nord de Rhône-Alpes et un peu plus tardivement de la Bourgogne au Nord-Est.

Déplacemet lent

Les orages attendus seront puissants avec un déplacement relativement lent. De ce fait, en plus d'une forte activité électrique, les cumuls de précipitation peuvent être importants sur un court laps de temps: jusqu'à 30 à 50 mm localement, voire très ponctuellement 80 mm en pointe. Cet élément pourrait engendrer localement des inondations-éclairs délicates à détailler en termes de ciblage géographique précis. A noter aussi un risque de grêle là aussi très localisé.

Les rafales sous orages, le plus souvent entre 70 et 90 km/h, pourront ponctuellement dépasser les 100 km/h, mais ceci ne devrait pas être l'élément prépondérant de cet épisode.

Les orages vont s'atténuer en seconde partie de nuit de dimanche à lundi.