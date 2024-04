Un moule fabriqué dans le Jura pour piéger les frelons

À Dampierre, l’entreprise MDP Team, spécialisée dans la réalisation de moules techniques en injection plastique, et déjà engagée dans une démarche environnemen tale, est sensible à cette problématique. Apiculteur de loisir, le dirigeant de l’industrie Jean-Marc Bourgon constate les dégâts du prédateur chaque hiver sur les colonies. "L’été dernier, nous avons été envahis. Avec le réchauffement climatique, le phénomène va s’amplifier. L’idée de concevoir un prototype de piège est partie de là".

L’entreprise s’est d’abord rapprochée des associations locales de défense de l’apiculture (ADA BFC, Syndicat apicole du Doubs et le GDSA 39), afin d’établir un état des lieux, recenser les besoins, et créer un comité de réflexion. Avec l’aide de ces organismes, un premier piège a été conçu en un temps record (5000 pièces), designé par Hervé Talussot, directeur technique chez MDP Team.

"Sélectif, recyclable et 100 % local, il permet de ne retenir que les « fondatrices » au sortir de l’hiver, permettant aux autres insectes de ressortir", nous précise-t-on.

Par l’intermédiaire du GDSA, un partenariat a été conclu avec la boutique « Une saison aux abeilles » en Haute-Saône (Neuvelle-lès-la-Charité) pour la distribution des pièges au grand public (vente en ligne ou sur place)."Un second piège, plus élaboré, plus grand et plus efficace sera prêt début juin, poursuit le dirigeant. Il permettra de piéger les fondatrices au printemps, mais aussi les ouvrières en été et jusqu’aux premières gelées, à un tarif très compétitif, deux fois moins cher que dans le commerce. C’est une année test. Il y a une vraie adhésion des associations locales qui nous accompagnent pour améliorer ces pièges".

À terme, l’objectif sera aussi de toucher les collectivités.

(Communiqué)