Alstom-Siemens : le premier comité de suivi prévu en mars prochain

Le ministre de l’Economie convie les dirigeants d’Alstom et de Siemens ainsi que les représentants du personnel du groupe Alstom au comité de suivi du rapprochement en cours entre Alstom et la branche transport du groupe Siemens. Le rendez-vous se tiendra jeudi 22 mars 2018 à 11 heures au ministère de l’Economie et des Finances à Paris.

Philippe Pillot, délégué syndical central FO Alstom Transport, note que le comité de suivi de Belfort n’est pas évoqué "alors que la situation reste critique pour ce site mais aussi pour ceux de Reichshoffen, La Rochelle, Le Creusot dès avril 2019 ou encore Tarbes, Ornans et Belfort en avril 2020." Le délégué syndical central précise toutefois que "nous ne manquerons pas de revenir plus globalement sur la situation du ferroviaire en France à l’heure où le comité stratégique de la filière n’est plus ‘en marche’".

