Animateurs périscolaires : 450 emplois à pourvoir pour l'année scolaire 2017-2018

La Ville emploie chaque année environ 450 animateurs. Ils encadrent des groupes d’enfants avant et après l’école (matin, midi, après-midi et mercredi midi) et leur proposent des activités à caractère éducatif.

Les personnes titulaires du BAFA ou équivalent seront recrutées en priorité. Pour les personnes qui seraient recrutées sans qualification, la Ville offre la possibilité de se former au BAFA gratuitement.

