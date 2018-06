BALISE 25 champion de France des Clubs

La première, le championnat de France des Clubs se déroulait à Saint Etienne des Sorts face au mont Ventoux sur un terrain présentant de forts dénivelés avec des parcours qui alternaient entre sous bois et passages dans le vignoble qui ont perturbés plus d’un vététiste.

Privé de podium l’an dernier, BALISE 25 espérait bien cette année figurer dans le trio de tête. Pour cela le club n’avait pas fait dans la demi mesure en alignant au sein de son équipe première 4 internationaux qui bien que juniors et espoirs espéraient bien tenir la dragée haute aux seniors.

Dès le premier relais le ton était donné, Nicolas DELAIRE face à des concurrents plus expérimentés passait la ligne d’arrivée en quatrième position et lançait la formation de BALISE 25 sur les chapeaux de roues. Kylian WYMER, second relayeur de la formation, ramenait son équipe en première place, une position qui sera conservée par Constance DEVILLERS et Jeremi POURRE. Sur la ligne d’arrivée au terme de l’épreuve, après presque trois heures de course, le quatuor de BALISE 25 terminait en tête avec 9 minutes d’avance sur le TOM (Meaux) qui comptait dans ses rangs le meilleur senior français, Baptiste FUCH, et pratiquement 10 minutes sur les savoyards du COCS qui s’étaient appuyés sur l’expérience de Matthieu BARTHELEMY et la jeunesse de Lou DENAIX.

Dans le TOP 10, nous trouvons en septième position la seconde formation engagée par BALISE 25 avec Aymeric WOLZ, Alyssia WYMER, Alain POURE et Lucie RUDKIEWICZ qui a contribué largement à ce résultat en réalisant un des meilleurs temps des troisièmes relayeurs.

La seconde épreuve, le championnat de France Mass Start qui a la particularité de commencer avec un départ en masse par catégorie, se déroulait à Séguret sur les premiers contreforts des Alpes. Portés par les bonnes performances de la veille, les sociétaires de BALISE 25 allaient se mettre de nouveau en évidence en multipliant les succès.

Comme d’habitude la plus jeune de la délégation, Alyssia WYMER (BALISE 25) allait ouvrir le ban avec une première médaille d’or en dames 12 ans en s’imposant devant la bourguignonne du VOR, Jade BOSSIER. Son frère Kylian WYMER (BALISE 25) dans la foulée franchissait la ligne d’arrivée en troisième position en hommes 17 ans. Du côté des espoirs en hommes 20 ans, BALISE 25 allait réaliser un doublé avec la première place de Nicolas DELAIRE, qui multiplie les bonnes performances actuellement. Dans la foulée en seconde position son camarade de club Jérémi POURRE devançait Anathael DOTT du CO Buhl Florival. Chez les jeunes filles dans la même catégorie, Lucie RUDKIEWICZ (BALISE 25) quant à elle montait sur la troisième marche du podium. En senior dames, Constance DEVILLERS (BALISE 25), surclassée pour l’occasion, décrochait à son tour une troisième place derrière la nancéenne Gaëlle BARLET et la savoyarde Lou DENAIX. En vétéran, Valérie POURRE (BALISE 25) en s’imposant en dames 50 ans allait apporter un troisième titre à BALISE 25. Enfin du côté des 70 ans, Alain RUAUD (BALISE 25) franchissait la ligne d’arrivée en troisième position, alors que Gisèle ABISSE (BALISE 25) amenait dans l’escarcelle de BALISE 25 un quatrième titre.