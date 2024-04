Tout ce que vous devez savoir sur la Flèche bisontine…

La Flèche bisontine se déroulera pendant deux jours : samedi 20 avril, le village exposant se tiendra sur l’esplanade des Droits de l’Homme et les participants à la course pourront retirer leur dossard de 13h à 19h. Les public pourra également assister à deux show de VTT freestyle de Nicolas Fleury. Dimanche 21 avril, les festivités commenceront dès 06h30 avec le retraits des dossards et le premier départ pour le long parcours à 08h30.

Les parcours

La Flèche bisontine propose deux circuits chronométrés (90km et 132km) et un circuit ”randonnée” de 50km, ouvert aux pratiquants de vélo à assistance électrique.

”La Grande aiguille” - 130 km

Au départ de la capitale franc-comtoise, ce parcours de 132km amènera les participants sur les routes aux alentours de la ville de Besançon. Avec cinq difficultés au programme, le parcours traversera le Grand Besançon et ses agglomérations, pour atteindre l’arrivée chronométrée, qui se fera au sommet du Belvédère de Montfaucon. Finalement, il restera 9 km pour retourner au village départ, situé sur l’esplanade des Droits de l’Homme à Besançon.

”La Petite aiguille” - 90 km

Pour la Petite aiguille, qui sera tout de même longue de 90km, les participants emprunteront une même partie de parcours que la Grande Aiguille, mais cette fois, ils feront face à trois difficultés, dont deux en fin de parcours. L’arrivée chronométrée aura pour ce parcours également lieu en haut du Belvédère de Montfaucon. Pour finir, les coureurs rejoindront le village départ, situé à 9km de l’arrivée chronométrée, sur l’esplanade des Droits de l’Homme.

La Trotteuse - 50 km

Il s’agit d’un parcours randonnée accessible à tous. Parcours de 50km, non chronométré, c’est l’occasion de profiter d’une bonne sortie tout en découvrant les paysages du Grand Besançon. Les participants emprunteront les rives du Doubs pour s’échauffer, avant de grimper sur le premier plateau en y accédant par la côte du Busy. Comme les deux parcours chronométrés, l’arrivée se fera au belvédère de Montfaucon. Enfin, les inscrits rejoindront le centre-ville ville de Besançon pour terminer cette randonnée.

Le programme

Samedi 20 avril 2024 : Esplanade des droits de l'homme

13h - 19h : retrait des dossards + village exposants

14h et 17 h : show VTT freestyle de Nicolas Fleury

Dimanche 21 avril 2024 : Esplanade des droits de l'homme

6h30 - 8h00 : retrait des dossards

8h00 - 16h00 : village exposants

8h30 : départ de la Grande Aiguille (chronomètré)

8h45 : départ de la petite Aiguille (chronomètré)

9h15 : départ de la Trotteuse (randonnée non chronomètrée)

14h00 : remise des prix

Infos pratiques