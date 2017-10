Basket : le bon coup du BesAC !

Les quarts-temps : 6-12, 19-13, 9-15, 28-21.

Et, on peut féliciter le BesAC pour s’être sorti vainqueur de ce guêpier jurassien. Car ce succès remporté sur le plus petit des écarts (62-61), possède un gout tout particulier et à triple facettes : Il permet bien évidemment de rester dans le haut du tableau, ensuite il assoit la suprématie bisontine en Franche-Comté et enfin il montre une fois encore que cette équipe bisontine a du coeur, animée par un état d’esprit irréprochable et inoxydable.

Lons n’a, en effet, pas laissé le moindre répit à Gerald Guerrier et à sa troupe : défense agressive et hyper serrée n’offrant que peu d’espaces d’expression, rebond dominateur, nombre de rotations supérieur..

Toutefois, même en grande difficulté, le BesAC s’est arc-bouté et n’a jamais renoncé, se battant bec et ongles et finissant par trouver la minuscule brèche qui a conduit à cette courte et précieuse victoire. De celles qui scellent un peu pus encore un groupe.

On n’entrera pas dans le détail de cette partie. Le score à la mi-temps (25-25) suffit à lui seul pour montrer à la fois que les défenses ont pris le pas sur les attaques, mais qu’il y a eu aussi un incontestable manque de réussite. Lors du premier quart temps, le BesAC n’avait ainsi inscrit que 6 petits points : deux paniers dont un primé de Ikuesan et deux lancers de Guerrier.,

Le second quart-temps fut à peine plus prolifique côté bisontin avec des points signés Stankovic, Ikuesan et Vorotnikovas. Mais pas de quoi faire vibrer le tableau d’affichage.

L’entame de la seconde mi-temps aurait pu faire croire que le BesAC lâchait prise (25-25, 33-25).

Mais un fait de match allait bien aider le BesAC. Le solide Meno était en effet taxé d’une seconde faute anti-sportive disqualifiante (26e). Son renvoi aux vestiaires constituait un pépin pour Lons, mais une aubaine pour Besançon mené de six longueurs en fin de troisième quart-temps (40-34).

La suite s’avérait plus favorable au BesAC. Guerrier puis Ikuesan trouvaient la cible de loin. Le BesAC passait alors en tête pour la seconde fois du match : 42-40. Vorotnikovas, mais surtout Stankovic s’affirmaient de plus en plus (47-44, 51-47).

Puis deux paniers dont un majoré, signés John en regain de forme et de confiance, étaient les bien venus et permettaient aux siens de mieux respirer à quelques secondes de la fin du temps règlementaire : 53-47, 55-50.

Certes Maraux, encore lui, tentait le tout pour le tout avec une insolente réussite et, aidé par Vuillemey, venait une nouvelle fois titiller le BesAC.

Heureusement Stankovic avait l’excellente idée, dans l’extrême money-time, d’enfiler 7 des 8 lancer-francs qui lui étaient donnés à tirer. Suffisant pour remporter de très haute lutte ce derby d’un tout petit point (62-61).

Les joueurs bisontins pouvaient exulter. Cette courte victoire, pour ne s’être jamais affolés, pour s’être battus jusqu’au bout avec toute leur force et leur conviction, permet aux joueurs de Nicolas Faure de monter sur la seconde marche du podium, derrière Feurs toujours invaincu et en compagnie de Montbrison, Pont-de-Cheruy et Lyon SO.

Prochaine étape le samedi 4 novembre aux Montboucons contre Prissé-Macon. Avant cela, samedi 28 septembre, le BesAC évoluera en déplacement, pour le compte de la Coupe de France. Ce sra contre Poligny (N3).

Les marqueurs

AL Lons : Maraux 18 (dont 2 X 3 pts), Nyamba 12 (dont 1 X 3 pts), Meno 9, Plas 8 (dont 1 X 3 pts), Vuillemey 4, puisLuse 8, Thiabaud 2, Parnet, Favre, Voltzenlogel.

BesAC : Stankovic 21 (dont 1 X 3 pts), Ikuesan 21 (dont 1 X 3 pts), Guerrier 7, Vorotnikovas 6, John 5 (dont 1 X 3 pts), puis Martin, 2, Régnier.

Info +

Les résultats et le classement après 7 journées : http://resultats.ffbb.com/championnat/

(Communiqué du BesAC)