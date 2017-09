Besançon : le magasin Elle me botte, se met aux vêtements…

Sylvie Saunier, gérante des boutiques Elle me botte et Lady boy, respectivement installées aux 32 et 13 rue Bersot, a décidé d'effectuer quelques changements. Depuis le 5 septembre, Elle me botte, qui vendait des chaussures, propose désormais uniquement des vêtements. Les chaussures que l'on pouvait y trouver sont aujourd'hui présentées au magasin Lady boy.

Infos +

Elle me botte

13, rue Bersot – 25 000 Besançon

Lady Boy

32, rue Bersot – 25 000 Besançon