Besançon : le magasin Les Jeux de la Comté s'agrandit !

Johann Donnenwirth, dit Yoyo, et Sébastien Boscquet, dit Bill, sont les gérants des Jeux de la Comté depuis 2010. Propriétaires des murs depuis 2014 et organisant de nombreux tournois et animations, leur magasin, malgré ses 100 m2, devenait de plus en plus étroit. C'est pourquoi ils ont décidé de fermer pendant quelque temps pour effectuer quelques travaux et créer une nouvelle salle de jeux. "Ça devenait plus que nécessaire pour nos clients et nos animations", souligne Johann Donnenwirth.

Yoyo et Bill accueilleront leurs clients pour de nouvelles aventures dans un magasin tout neuf et plus grand le 14 novembre 2017 à partir de 10 heures.

