CODE 41 : la start-up suisse d'horlogerie qui vend ses montres en ligne !

Des montres vendues sur internet

Traditionnellement, les marques horlogères vendent leurs montres à des distributeurs physiques (magasins et points de vente) qui "les revendent en moyenne 40% plus chères", explique la start-up.

CODE41 a décidé de se démarquer et de vendre ses montres directement aux consommateurs via sa boutique en ligne. Pour faire face aux lacunes (impossible d'essayer lamontre, frais de livraisons, etc.), CODE41 offre un droit de retour gratuit pendant 30 jours sans justification et une livraison gratuite. Concernant le SAV, les montres sont garanties deux ans. Si un problème survient, le rapatriement pour la réparation est gratuit.

Essayer une montre chez un acheteur

Une application a été développée. Elle permet à un potentiel acheteur de rencontrer le possesseur d'une montre pour l'essayer. L'acheteur peut ainsi commander sa montre et la parrain touche une commission de 10%.

"Les montres CODE41 sont de haute qualité et fabriquées dans les meilleurs ateliers chinois qui produisent depuis des décennies bon nombre de composants pour les marques suisses", explique l'entreprise.

Comment est né CODE 41 ?

Le 22 novembre 2016, une campagne de financement participatif ou crowdfunding est lancée sur la plateforme Kickstarter pour une durée d'un mois. 500 000 euros ont été récoltés en vendant 1 000 modèles en 30 jours.

CODE41 a été créé par un atelier de design horloger nommé Cosanova et composé aujourd'hui de trois personnes. Fondé en 2005 par le designer Claudio D'Amore, l'atelier est basé dans le coeur de l'horlogerie suisse à Lausanne. En un peu plus d'une dizaine d'années, l'atelier a collaboré pour une quarantaine de marques horlogères : Tag Heuer, Parmigiani, Montblanc, Oris, Eberhard, etc.

Info +