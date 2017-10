Comment se déplacent les habitants de la région de Besançon ?

La dernière étude sur les déplacements date de 2005. L'objectif d'une telle enquête est d'élaborer une "photographie" des flux sur le territoire afin d'élaborer les projets de transports de demain. "Des projets qui devront répondre aux attentes des Grand Bisontins, tout en limitant les impacts environnementaux et climatiques liés à la mobilité" précise-t-on au Grand Besançon en charge de l'étude en partenariat avec l’État et la Région Bourgogne Franche-Comté. "L’organisation des transports impose de connaître les pratiques de déplacement des habitants. Une « Enquête Ménages Déplacements » (EMD) permet d’établir un diagnostic territorial et d’en déduire une situation de référence. Elle fournira au Grand Besançon des éléments pour comprendre comment les habitants se déplacent, de connaître les attentes de la population en matière de transport ou de développer des solutions innovantes de déplacement".

Voiture, bus, tramway, train, vélo ou marche à pied ? Réalisée en partenariat avec l’État et la Région Bourgogne Franche-Comté, cette enquête permettra de connaître les habitudes et opinions, en matière de déplacement, de 3430 ménages interrogés en face à face ou par téléphone.

Premiers résultats en décembre 2018

La collecte des données commencera en novembre 2017 pour s’achever en mars prochain. Les premiers résultats sont attendus en décembre 2018.

Des logements seront tirés au sort pour faire partie d’un échantillon représentatif de la population. Sur les 28 secteurs concernés, 1190 ménages seront interrogés par un enquêteur se déplaçant à domicile (a minima, 35 ménages par secteur) et 80 personnes par secteur seront interrogées par téléphone, soit 2240 personnes.

L'enquête sera réalisée pour moitié en face-à-face à domicile et pour l’autre moitié par téléphone.

Info +

Cette enquête est réalisée selon une méthode nationale dont le garant est le CEREMA (Centre d’Études et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement) et fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale informatique et Liberté (CNIL).

L’identification des ménages à enquêter nécessite une phase de repérage sur le terrain pour déterminer précisément les logements tirés au sort et le nom de leurs occupants. Cette phase permet d’établir un premier contact avec les habitants qui seront sollicités pour participer à l’étude ; une première lettre leur sera alors remise.

Les ménages sollicités seront ensuite informés par une lettre-avis. Enfin, des enquêteurs de la société Alyce Sofréco les contacteront pour réaliser l’enquête ou fixer un rendez-vous si le ménage accepte d’y répondre.