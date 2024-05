Européennes 2024 : “Le seul moment où on fait taire l’extrême droite, c’est dans la rue” (NPA)

Le programme défendu par le NPA pour les prochaines élections européennes est ”un programme de lutte, dont la réalisation ne peut dépendre que de la volonté de millions de travailleurs et de travailleuses à prendre leurs affaires en main, à l’échelle de l’Europe et même du monde. Ils ont des milliards, nous sommes des millions : urgence, révolution !”, est-il expliqué dans un communiqué.

La liste du NPA est composée de 81 militants ”à l’image de la classe populaire”. 41 femmes et 40 hommes, dont la moitié a moins de 36 ans, 23 de moins de 30 ans et 13 de moins de 25 ans, issus de 25 grandes agglomérations des 13 régions de la France métropolitaine. Trois ingénieurs, 23 salariés des métiers dits de maîtrise (dont des techniciens ou des enseignants) et 42 d'exécution. Parmi eux, neuf sont des ouvriers mécaniciens, soudeurs ou des métiers du bâtiment, les autres sont des employés de bureau, facteurs, conducteurs de bus, de car ou de trains, etc. Trois colistiers en retraite et 16 sont étudiants.

Différents statuts et secteurs sont représentés avec 15 colistiers des transports, sept de La Poste, deux des chaînes de l'automobile, cinq de l'industrie chimique, dont la pharmaceutique, ou du secteur des eaux, trois du tourisme ou du commerce, un du bâtiment, 17 de l'éducation et 15 de la santé ou du social (hôpitaux publics ou secteur associatif). ”Comme tous les travailleurs, nos camarades ont différents statuts. Une liste qui est en soi tout un programme de lutte contre l'exploitation et les oppressions. Impossible de résumer la somme d'expériences de luttes, sur tous les terrains, qu'incarnent nos 81 candidats”, nous précise-t-on.