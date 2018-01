Création d'entreprises : La Fabrique à Entreprendre, un nouveau volet de la stratégie économique du Grand Besançon

Jean-Louis Fousseret, président du Grand Besançon, Gabriel Baulieu, 1er vice –président en charge des Finances, Alain Blessmaille, vice-président en charge de l'Economie, en présence du préfet du Doubs Raphaël Bartolt et du directeur adjoint de la Caisse des Dépôts, Roland Massuda et du président de la BGE Bernard Belorgey, ont signé la convention de partenariat local du dispositif La Fabrique à Entreprendre mardi.

"L'enjeu de La Fabrique à Entreprendre du Grand Besançon est de développer l'initiative entrepreunariale dans les quartiers prioritaires de la politique Ville, dans un double objectif de création d'emplois et de dynamisme économique", selon Jean-Louis Fousseret. Les jeunes créateurs d'entreprise sont encouragés, via ce type de partenariat, à se lancer dans l'aventure de l'entreprise.

Un panel de professionnels pour créer son entreprise dans le Grand Besançon

Par un large partenariat professionnel, une offre complète de services est proposée : sensibilisation à l’entrepreneuriat, accompagnement, formation, financement et hébergement des créateurs ou créatrices, dans une logique de parcours individualisés.

Le rôle de ces professionnels :

Informer les habitants des quartiers sur la création d’entreprises et identifier les candidats

Recevoir et guider ces candidats en fonction de leur besoin

Bâtir avec eux leur projet

Proposer les formations adéquates

Lever les financements nécessaires

Leur proposer des solutions d’hébergement adapté

Les accompagner en phase de lancement et de test

"Il s’agit de garantir un parcours de création de qualité et sécurisé, pour favoriser le développement des TPE et leur pérennité", selon le Grand Besançon.

L'entrepreunariat, parmi les trois axes de la stratégie économique du Grand Besançon

De longue date, le Grand Besançon met des locaux fonctionnels à la disposition des jeunes créateurs, dans les deux pépinières de Palente et de Temis, mais également des services d’appui et de financement par l'intermédiaire des structures d’accompagnement présents sur le territoire, que le Grand Besançon soutient financièrement (BGE Franche-Comté, Franche-Comté Active, Initiative Doubs Territoire de Belfort, l’ADIE et Coopilote).

"CitéLab"

L’écosystème de la création d’entreprises dans le Grand Besançon s’appuie par ailleurs historiquement sur le dispositif "CitésLab", porté et animé par BGE Franche-Comté avec le soutien de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Celui-ci permet d’intervenir dans les quartiers de la politique de la Ville et des communes de l’agglomération, en s’adressant aux habitants désireux de créer leur activité.

"Le Centre d'affaires des Fabriques du 10"

Cette politique entrepreneuriale volontariste du Grand Besançon est incarnée par un lieu ouvert au cœur de Planoise : le "Centre d’affaires des Fabriques du 10", lieu ressource qui vient compléter l’offre proposée aux créateurs et jeunes entreprises du territoire.

"La Fabrique à entreprendre"

Dans ce cadre partenarial, la "Fabrique à Entreprendre", marque de la CDC, renforcera l’intervention coordonnée de ces réseaux de la création d’entreprise sous une bannière commune qui a pour but d'"optimiser le déploiement de leur expertise et outils, au bénéfice d’un plus grand nombre de bénéficiaires."

