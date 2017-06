Cet investissement de 125M€ va faire de Belfort le "fer de lance des technologies du futur au niveau mondial pour GE" est-il indiqué. Cette nouvelle usine, de 10 000m², accueillera à terme jusqu’à 90 imprimantes 3D.

"Les discussions étaient en cours depuis plusieurs mois entre l’Etat, l’ADEME, et le Grand Belfort pour obtenir cette implantation. Nous étions en concurrence avec d’autres sites dans le monde et nous avons obtenu une décision favorable pour Belfort. La société d’économie mixte TANDEM, qui est l’outil économique du Grand Belfort en matière d’immobilier d’entreprise, a fait des propositions très concrètes à GE et va s’impliquer pleinement dans le projet. La politique commerciale dynamique vis-à-vis des entreprises a porté ses fruits", conclut Damien Meslot.