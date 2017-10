De nouvelles inquiétudes sur le chauffage collectif à Planoise

Voici les inquiétudes adressés aux élus de Besançon par Alain Genot, président de l'Union Locale CNL de Besançon :

"L'appel d'offre concernant la délégation de service public pour la chaufferie de Planoise est arrivé à sa phase de consultation et de validation", explique Alain Genot.

"Notre association a eu à constater que les prix du chauffage au m2 à Planoise – chauffés par le réseau de chaleur - sont plus élevés que ceux des bâtiments équivalents chauffés avec une chaudière collective dans d'autres quartiers de Besançon. Nous avons réitéré nos interrogations et nos préoccupations lors des réunions préparatoires à la soumission d'une nouvelle délégation du service public", souligne-t-il.

"Que nous ayons rejeté la proposition de confier au privé la gestion de la chaufferie ne nous empêche pas de demander à la mairie et donc aux élus fermeté et vigilance sur les objectifs de prix qui feront l'objet de la décision finale. Nous espérons que les élus joueront leur rôle en s'informant sur l'évolution de la discussion et en insistant sur l'objectif de prix qui doivent être revus à la baisse, afin que la négociation permette que les habitants de Planoise (dont les revenus sont notoirement bas) paient un juste prix : prix qui devrait baisser d'au moins 10 à 20 % pour être compétitif avec les autres quartiers", conclut le président.

(communiqué du président de l'Union CNL de Besançon)