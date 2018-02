Décès de Gérard Welter, créateur de la Peugeot 205

M. Welter était âgé de 75 ans. Il avait dirigé le centre de style Peugeot de 1998 à 2007. Entré à l'âge de 18 ans au sein de la marque au lion, cet autodidacte, passionné de sport automobile, connaît son heure de gloire dans les années 1980 avec le grand succès commercial de la 205, une citadine qu'il a dessinée et qui sauve alors le constructeur de la faillite. Le modèle a été produit à plus de cinq millions d'exemplaires entre 1983 et 1998.

Il conçoit également le style des dérivés sportifs Peugeot 205 T16 et Peugeot 205 GTI. "Sa passion, son charisme et sa capacité à fédérer continuent d'inspirer et de motiver nos designers d'aujourd'hui", a déclaré la marque Peugeot, dans son communiqué, exprimant "ses plus sincères condoléances" à sa famille et à ses proches.