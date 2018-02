Disneyland Paris : une nouvelle attraction sur le thème de Marvel…

Les supers Héros Marvel auront bientôt une place dédiée au sein du parc Walt Disney Studios. Disney en parlait depuis mars, mais a officiellement fait son annonce ce lundi lors de la D23 EXPO Japan "devant près de 2000 fans rassemblés pour découvrir en exclusivités les futurs projets" explique Disney.



Les nouveautés…

"Rock ‘n’ Roller Coaster avec Aerosmith sera totalement repensée sur le thème de Marvel et proposera de faire équipe avec Iron Man et les Avengers pour une aventure à sensations fortes et à grande vitesse", précise le parc.

Le Disney’s Hotel New-York sera lui aussi repensé pour devenir le Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, Avec une esthétique exclusive et un design totalement repensé, il pourrait bien devenir la résidence principale de Tony Stark lui-même !

