Ecco sera-t-elle The Voice 2018 ?

A 16 ans, la jeune fille est en 1re littéraire à Besançon au lycée Pasteur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la jeune fille a fait sensation en chantant "Life on Mars" de David Bowie. Les quatre coachs se sont retournés sur cette "petite brindille de voix" comme l'annonce TF1. Et Ecco a choisi le "petit nouveau" Pascal Obispo pour la coacher lors des prochaines semaines de la septième saison de l'émission. "C'est mon instinct qui m'a dit d'aller vers Pascal Obipso" a déclaré Ecco qui a été bercé par la musique par ses parents et qui a appris le piano au conservatoire. "Tu es une extraterrestre de l’émotion" a déclaré son coach.

Interrogée par Télé Loisirs, Ecco ne cache pas ses craintes liées à la célébrité. "Je ne suis pas là pour gagner ni pour être connue. Je veux juste faire découvrir aux gens mon univers (///) ma participation à The Voice va susciter des réactions différentes, j'imagine. Des bonnes surtout j'espère.

Reste une question. D'où vient son nom d’artiste ? Il provient de sa maman qui a longtemps habité en Italie. Elle chantait et disait souvent «Ecco». Voilà pour la petite histoire, qui, on l'espère, deviendra une longue aventure…tout en musique lors de l'audition finale avec un objectif : atteindre les duels.