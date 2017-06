Enquête participative sur les hirondelles et martinets de la région

Les types d'oiseaux de la région

"L'hirondelle rustique est la première à revenir dans nos contrées. Elle est reconnaissable à son plumage, sombre à reflets bleutés sur le dessus, son ventre blanc et sa gorge rouge. Sa queue fourchue pourvue de longs filets lui donne une silhouette typique. Préférant les milieux ruraux, on la retrouve à l’intérieur des bâtiments où elle construit son nid en forme de coupe ouverte sur une poutre, à l'aide de boue et de paille.

L'hirondelle de fenêtre construit un nid constitué de boulettes de boues et de salive, sur la façade des bâtiments, au niveau des angles des fenêtres ou des avancées de toit. On l'observe ainsi plus souvent en ville, ou dans les bourgs des villages. Le dessous de son corps est totalement blanc, le dessus est sombre excepté son croupion blanc à la base de la queue.

Le Martinet noir est le dernier arrivé. Sa silhouette typique, ses longues ailes fines en forme de faux et ses très courtes pattes le prédestinent à une vie aérienne quasi exclusive. Citadin, le nid est situé le plus souvent à plus de 5 mètres de haut dans une anfractuosité de bâtiment", explique la Société d'hitoire naturelle d'Autun.

Une régression des effectifs

"Même si la situation semble se stabiliser actuellement, une régression des effectifs nicheurs a été observée ces dernières décennies. Les menaces, en plus de la mortalité naturelle, sont "liées directement à l'homme" explique la société (utilisation des insecticides, destruction volontaires des nids, destruction des zones humides, ...). Chacun peut donc participer à l'enqueête pour "améliorer la connaissance sur la répartition de ces espèces en Bourgogne".

Info +