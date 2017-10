"Nous n’avons toujours pas de nouvelles du gouvernement pour nos demandes de réunions. L’hypothèse d’une réunion à Belfort le 20 octobre semble toutefois se préciser", explique le syndicat et les sections FO Alstom.

"Au niveau des instances du personnel, nous n’avons pour l’instant qu’un document qui est celui présenté aux médias et aux investisseurs. Nous avons écouté avec attention les interventions de MM Le Maire et Poupart-Lafarge devant les représentants de l’assemblée nationale. La prochaine réunion du comité européen devrait avoir lieu les 23 et 24 octobre 2017", soulignent-ils.

Une réunion des syndicats européens à Bruxelles est "à l’étude et sera sans doute le 24 novembre", nous précise-t-on.