Impôts : attention à la date limite de paiement du premier acompte provisionnel

Si le montant de votre impôt sur le revenu était supérieur à 350 € l'an dernier et que vous n’avez pas opté pour le prélèvement mensuel, vous devez verser deux acomptes provisionnels (ou « tiers ») en 2018 : le premier au 15 février 2018 et le second au 15 mai 2018. Le paiement par voie dématérialisée est obligatoire pour tout montant supérieur à 1 000 €.