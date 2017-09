Journée mondiale de la qualité de l'air : comment est-il surveillé en Bourgogne-Franche-Comté ?

Le 12 mai 2017, ATMOSF’air Bourgogne et ATMO Franche- Comté ont fusionné pour devenir Atmo Bourgogne-Franche- Comté. Agréée par le ministère en charge de l’environnement, Atmo Bourgogne-Franche-Comté se voit confier les missions d’intérêt général de surveillance et d’information sur l’environnement atmosphérique de la nouvelle et grande région.

Atmo Bourgogne-Franche-Comté intervient dans les domaines suivants :

l’ air ambiant , via une quarantaine de stations automatisées, sept stations mobiles, une quinzaine de polluants surveillés, deux plateformes de modélisation et de prévision de la qualité de l’air, des supports de communication, de la gestion des alertes à la pollution atmosphérique ;

Qu'est-ce que la Dreal ?

La Dreal a récemment actualisé les arrêtés définissant les mesures de réduction à mettre en place lors des pics de pollution (les vignettes Crit'Air notamment). Afin d’assurer une réaction rapide, "le niveau d’alerte sera déclenché plus tôt et certaines mesures mises en place automatiquement", est-il précisé. Les mesures dépendent du type de pollution et peuvent concerner tout le monde : automobilistes, entreprises, citoyens,.. Les arrêtés sont disponibles sur le site Internet de la DREAL.

Ce qui a été mis en place dans la région :

Des plans de protection de l'atmosphère (PPA) ont notamment été mis en place à Chalon-sur-Saône, la vitesse a été réduite de façon permanente sur la portion d’autoroute A6 traversant l’agglomération. A Belfort-Montbéliard, les actions du PPA ont permis de constater "un net recul du nombre de jours de pollution aux particules", nous précise-t-on. Dijon métropole est lauréate de l’Appel à Projets national "Villes Respirables en cinq ans" et bénéficie de financement pour la mise en place de navettes électriques et la réalisation d'études concernant la circulation.