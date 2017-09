L’équipe de France de Magie prépare ses tours dans le Doubs

En préparation pour les Championnats de France 2017 et du monde 2018 en Corée, l’équipe de france de magie FFAP sera exceptionnellement en stage de perfectionnement dans la région. Les membres du Cercle Magique Comtois sont dans les starting blocks et accueilliront pour la première fois l'équipe de France quatre jours de formation et deux galas publics inédits.





Une quinzaine de prestidigitateurs, parmi les plus en vue du moment, se retrouveront à Vaux-et-Chantegrue pour quatre jours de travail intensif. E ncadrés et conseillés par des illusionnistes de renom, les artistes peaufineront manipulations et présentations à quelques jours des championnats de France de Saint-Malo.

Des répétitions à huit clos, secret oblige !

Seuls les écoliers de Vaux-et-chantegrue auront la chance, d’assister à une répétition mardi matin. Pour les autres, il faudra attendre les deux galas prévus à Besançon et à Labergement-Sainte-Marie, les mardi 26 et mercredi 27 septembre. O ccasion unique de voir sur scène plus de 12 artistes, primés dans de nombreux concours internationaux et habitués des plateaux TV.





C’est le cas du magicien comique Jimmy Delp, qui après son passage au plus grand cabaret du monde totalise déjà plus de 5 millions de vue sur Youtube ou de Charly, le champion de France de magie en titre, qui présente un numéro très mystérieux.

Les coachs seront eux aussi sur scène, comme Gaëtan Bloom, qui au delà de sa carrière internationnale s’est déjà produit à 4.000 reprises sur la scène du Crazy Horse !

LES GALAS

Besançon, Grand Kursaal : Mardi 26 septembre 2017 à 20h30

Labergement-Sainte-Marie, Espace les Vallières : Mercredi 27 septembre 2017 à 20h00