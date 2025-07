Dans le Doubs, des petits musées qui ont tout de grands…

UN ÉTÉ INFINIMENT DOUBS • Cet été, maCommune.info et Doubs Tourisme vous suggèrent de (re)découvrir la destination et toutes les activités, visites et expériences auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Des idées pour vous divertir, apprendre, vous émerveiller… ou tout simplement vous évader près de chez vous. Aujourd’hui, cap sur les petits musées de la destination, ouvert en période estivale.

Ils retracent la vie d’avant, l’artisanat local, des techniques ancestrales… Petits, discrets mais passionnants, ces musées dévoilent des trésors culturels insoupçonnés loin des foules. Dans chaque pays touristique, se niche un musée qui mérite la visite !

Grand Besançon

Château-musée du Trésor des Séquanes à Burgille

Du troc à l’euro, ce musée raconte l’histoire du monnayage à travers les âges, permettant de comprendre les enjeux économiques et culturels liés à la monnaie. Installé dans un château, il offre un parcours découverte accessible à tous les curieux, petits et grands. Dans le parc arboré, à la suite de la visite du musée, les enfants de 7 à 14 ans accompagnés d'un adulte pourront résoudre des énigmes en lien avec les trésors et le monnayage !

Dates et horaires d'ouverture : tous les jours jusqu’au 29 août, de 14h à 18h

Doubs Central

Musée de la Mémoire et de la Paix à Clerval

Il raconte l’histoire des guerres du XXe siècle à travers des objets, des photos et des récits de vie et invite à une réflexion autour de la Paix et de l’humanité. Le musée rend notamment un hommage émouvant aux groupes de résistance de la vallée du Doubs pendant la Seconde Guerre mondiale.

Dates et horaires d'ouverture : tous les jours de juillet et août, de 14h à 18h, sauf les mardis

Pays de Montbéliard

Musée Beurnier Rossel à Montbéliard

Dans une demeure du XVIIIe siècle, le musée Beurnier-Rossel ouvre ses portes à deux pas du temple Saint-Martin. L’intérieur bourgeois du premier étage révèle des peintures romantiques et des marqueteries raffinées, tandis que le second étage présente des objets artisanaux, vêtements, enseignes et mobilier montbéliardais, permettant de plonger dans le quotidien des XVIIIe et XIXe siècles.

Dates et horaires d'ouverture : Ouvert le samedi et dimanche, de 14h à 18h

Pays horloger

Musée de la Pince à Montécheroux

Plongez dans l’histoire fascinante de Montécheroux, un village où l’ingéniosité et la passion ont façonné des outils d’une perfection inégalée : les pinces. Le musée local invite à découvrir un savoir-faire ancestral qui a rayonné bien au-delà des frontières. On y découvre toutes sortes de pinces : des outils classiques, mais aussi des créations étonnantes, fruits d’un savoir-faire local exceptionnel.

Dates et horaires d'ouverture : Ouvert du mercredi au dimanche, de 14h -17h30

Haut-Doubs

Musée de la Meunerie à Métabief

Installé dans un ancien moulin, ce musée évoque la vie des meuniers et le travail du grain à Métabief. Entre machines traditionnelles, outils anciens et expositions interactives, on explore la transformation des céréales et son lien avec notre alimentation actuelle. Des ateliers pédagogiques permettent aux petits comme aux grands de comprendre ce savoir-faire artisanal.

Dates et horaires d'ouverture : les mardis et samedi à 14h ou 15h30 & les jeudis à 9h ou 10h30

Loue-Lison

Musée de la Vigne et du Vin à Lods

Dans les petites ruelles de Lods, plus beau village de France, se cache le musée de la Vigne et du Vin, retraçant l’histoire passionnante des vignerons aux XVIème et XVIIème siècles. Dans cette bâtisse datant de 1570, on y découvre les outils, la cuisine et son mobilier, le tuyé, le four à pain et la surprenante cave, encore équipée de son pressoir à vis et de tous ses tonneaux et cuvaux.

Dates et horaires d'ouverture : du mercredi au dimanche, de 14h30 à 18h.

Pour aller plus loin et découvrir d’autres pépites autour de vous, rendez-vous sur la carte interactive Doubs&(re)Doubs : www.doubs.travel/decouvrir/doubsredoubs

Cliquez, géolocalisez, et visitez !