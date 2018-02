"Nous sommes également prêts à ouvrir le capital de Sochaux", enchaîne le patron du groupe Ledus, propriétaire du club. La situation économique de Sochaux suscite beaucoup de questions et d'inquiétudes depuis son rachat par des actionnaires chinois en 2015.

Le 5 février, le club de Ligue 2 a reconnu être sous la menace d'une rétrogradation administrative de la DNCG - le gendarme financier du football français - qui demande des garanties financières pour la saison 2018/2019. En décembre 2017, la DNCG avait déjà décidé d'encadrer la masse salariale du club et de l'interdire de recruter à titre onéreux.

Dans ce contexte tendu, Li Wing Sang est-il prêt à investir plusieurs millions d'euros d'ici le mois de mai ? "Si on doit le faire, on le fera. On a toujours respecté les recommandations de la DNCG", répond-il.

"Nous avons investi 9,3 millions d'euros dans le club depuis notre arrivée. Je n'ai jamais promis que Ledus allait investir 100 millions d'euros dans Sochaux. J'avais dit, que si c'était nécessaire, je pourrais envisager de le faire, mais aucune somme d'argent, aussi importante soit-elle, ne garantit une remontée en Ligue 1", expose le dirigeant.

En décembre, Charles Demouge, le président de l'agglomération de Montbéliard, principal partenaire du club et propriétaire du stade, avait fait part de son inquiétude face au "manque de transparence et de certitude sur l'avenir du club".

La situation du club est incertaine après la liquidation judiciaire en août 2017 de la filiale française de la société chinoise Ledus et "la suspension de la cotation à la bourse de Hong Kong de la société Tech Pro Technology, la maison mère du groupe Ledus", expliquait-il.

Avant le match de vendredi soir contre le Havre, Sochaux était 9e de Ligue 2, à cinq points du podium.

