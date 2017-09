Cette nouvelle boutique de prêt-à-porter féminin sera tenue par deux personnes : Géraldine Saunier, 28 ans, future gérante de la boutique ainsi qu’une vendeuse. "L'idée est de faire un binôme pour que la cliente se sente bien accueillie", explique la gérante.

Géraldine n’en est pas à son coup d’essai dans la vente et le conseil. Elle a travaillé un an au Phare de la Baleine et quatre ans à la fée Maraboutée à Besançon. "J’aime le contact avec la clientèle, conseiller. J’aime tout simplement m’occuper de quelqu’un et voir un sourire à la fin", explique-t-elle.

Des petits hauts "confortables et doux" mais pas que…

Le concept de la boutique a vu le jour par deux sœurs dans les années 2000 "elles voulaient des petits hauts confortables et doux, cocooning. Elles ont ensuite créé des bas, des robes, des accessoires", précise la gérante.

"Nous proposons des broches, des bijoux de créateurs et de la papeterie". Chaque boutique à son originalité "le concept est hyper-cocooning. L’ambiance est douce, girly, avec des teintes rose poudré et des petits meubles chinés … "

Info +

Des petits hauts

9 rue Morand à Besançon

Horaires :