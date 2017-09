Le Labo de l'Economie Sociale et Solidaire (Labo ESS) et le Crédit Agricole Franche-Comté ont fait le bilan de l'expérimentation menée depuis trois ans au sein des agences de Besançon ce mardi 19 septembre 2017. Cette expérimentation avait été menée dans objectif d’analyser les moyens de création et de développement des structures de l’Economie Sociale et Solidaire (LABO ESS) et des Très petite entreprise (TPE).