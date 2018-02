Le budget 2018 pour le Grand Besançon s'élève à 246 M€

Si la programmation des finances publiques 2018/2022 se caractérise toujours par un objectif de réduction des déficits publics avec un effort demandé aux collectivités locales de 13 milliards sur 5 ans (après 10 milliards sur 3 ans), cet effort se fera sans nouvelle baisse des dotations de l’État et dans un nouveau cadre de contractualisation. Après quatre ans de baisse de dotations (plus de 12 millions d’euros pour le Grand Besançon entre 2013 et 2017), 2018 sera l’année 1 de la contractualisation avec l’État. Elle vise à plafonner l’évolution des dépenses de fonctionnement du Grand Besançon à 1,1 % par an, inflation comprise.

Sa formalisation interviendra au cours du premier semestre de l’année.