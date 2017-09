Le livre du week-end : Zykë l'Aventure, par le Franc-Comtois Thierry Poncet

Synopsis du roman :

"Au fond d'un PMU de la rue du Faubourg-Saint-Martin, je tends le texte d'une de mes nouvelles à l'aventurier de la mine d'or. Il lit les premières lignes et déclare : « C'est toi » comme il cracherait deux écorces de graines de tournesol. Il aurait pu dire : « Je viens de décider de t'emmener avec moi, aussi ton destin va-t-il basculer dans les minutes qui suivent, tu vas connaître le monde entier, les grandes ivresses, le sexe, l'amour et le danger, et tu vas devenir écrivain d'une manière que tu n'aurais jamais imaginé. » Mais non. Juste : « C'est toi. »

L'incroyable odyssée autour du monde, au sommet du succès littéraire et au cœur de l'amitié de deux hommes que tout oppose. Un récit trépidant et truculent, dur et drôle, invraisemblable et vrai : inlâchable."

Biographie :

Thierry Poncet, né le 31 décembre 1960, est encore au lycée quand il publie ses premières nouvelles. Dans les années 80, il devient rédacteur pour des séries populaires, mais c'est en 1984 que son destin d'écrivain bascule, quand il fait la rencontre de Cizia Zykë, l'écrivain-aventurier de légende : durant 25 ans, de leur collaboration naîtront de grands succès littéraires. À la mort prématurée de Cizia Zykë en 2011, Thierry se retire en Franche-Comté, où il se livre désormais en solo à sa passion de toujours : l'écriture.

