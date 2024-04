Festi'neuch 2024 est complet !

L’engouement et la fidélité du public enchantent bien évidemment les organisateurs de la manifestation.

''Quelle joie de pouvoir annoncer quatre soirées « sold-out » deux mois avant le festival !'' Dès janvier, la journée du dimanche affichait complet avant même l'annonce de la programmation intégrale.

Antonin Rousseau, directeur du festival a commenté cette annonce : ''On peut dire que Festi'Neuch se porte bien, même si l'équilibre financier reste un défi exigeant pour un événement à but idéal et qui tient à offrir des prix de billets les plus accessibles possibles. L'inflation impacte sérieusement nos charges, mais nous souhaitons poursuivre nos engagements en offrant une programmation riche et variée, tout en développant la meilleure expérience possible pour notre public.''

Mise en place d'une plateforme de revente de billets

Même si aucun billet ne sera en vente sur place, Festi'Neuch et son partenaire billetterie See Tickets ont instauré cette année une plateforme de bourse aux billets. L'objectif : permettre des transactions sécurisées d'achat et de revente, pour les personnes qui ont un ou plusieurs billets en trop, tout en garantissant que ceux-ci sont valables et vendus à des prix corrects.

Programmation additionnelle

Les compagnies d'art de rue, la programmation des afternatives et le spectacle pour enfants seront bientôt dévoilés. Les afters officielles de Festi'neuch sont toujours d'actualité pour faire ''danser les festivalières et festivaliers jusqu'à 6 heures du matin le vendredi et le samedi.''

Infos +

Toutes les informations concernant les navettes, les billets des afternatives et le site de revente sont à retrouver sur https://festineuch.ch/