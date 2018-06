Le ministre de la cohésion des territoires, en visite en Franche-Comté

Le Ministre rappellera que le dispositif Action Cœur de Ville permettra à 222 villes de bénéficier de cinq milliards d’euros sur cinq ans pour revitaliser leurs centres-villes et inciter les acteurs du logement, du commerce et de l’urbanisme à réinvestir les centres-villes. Il soulignera qu’il s’agit d’un changement de méthode car ce sont les maires, les élus et les acteurs locaux qui élaboreront leurs propres projets d’aménagement, en fonction des besoins réels et des spécificités de leurs territoires.

À la suite de ces deux signatures, Jacques MÉZARD échangera avec les maires et les acteurs locaux sur les projets réalisés et inscrits dans les conventions Action Cœur de Ville.

Pour rappel, le ministre de la cohésion des territoires est chargé de mettre en oeuvre la politique d'aménagement du territoire en France.