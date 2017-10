Ce programme associe experts, retours d’expériences de dirigeants et startupper. Conçu initialement pour les start-up du village, Start-Meet-Up est aussi ouvert à l’ensemble des membres de l’écosystème régional (accès libre).

Créer les conditions du Product/Market Fit, structurer son Business Model, élargir son horizon et le passage à l’échelle telles sont les quatre grandes problématiques traversées par les start-up et auxquelles, les 10 modules de Start-Meet-Up apportent "des réponses concrètes, utiles et à fortes orientation business", selon le Crédit Agricole, "C’est aussi un moment privilégié pour les start-up de rencontrer les partenaires du village et les autres dirigeants de PME présents."

