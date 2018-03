Après le magazine britannique "New", le New-York Times, et Télématin, c'est l'émission "Des Racines et des ailes" sur France 3 qui fera un clin d'œil à la Ville de Besançon ce mercredi 28 mars 2018 à 20h55. Les spectateurs s'envoleront en montgolfière aux côtés de Philippe Prost, architecte et urbaniste français, pour une découverte de l'ensemble fortifié de la Ville de Besançon.