Les sorties ciné du mois de février 2018 au Mégarama

Cinquante nuances plus claires

Sortie en avant-première le 6 février 2018

Plus heureux que jamais, Anastasia et Christian forment désormais un couple solide. Cependant, leur bonheur est troublé par Jack Hyde, l'ancien patron d'Anastasia et par une nouvelle qui pourrait détruire leur relation.

Durée : 01:45:00

Genre : Drame, Romance

Drame, Romance Réalisé par : James Foley

James Foley Acteurs : Dakota Johnson, Jamie Dornan, Kim Basinger, Eric Johnson, Arielle Kebbel, Brant Daugherty, Fay Masterson, Max Martini, Luke Grimes, Rita Ora, Tyler Hoechlin, Marcia Gay Harden, Dylan Neal, Andrew Airlie, Gary Hudson, Jaclyn Jonet, Ashleigh LaThrop, Guilla

Les Tuches 3, Liberté, égalité, fraternituche

Sortie le 7 février 2018

Devenu maire, Jeff Tuche se réjouit de l’arrivée du TGV dans son cher village. Malheureusement, le train à grande vitesse ne fait que passer, sans s’arrêter à Bouzolles. Déçu, Jeff Tuche tente de joindre le président de la république pour que son village ne reste pas isolé du reste du territoire. Sans réponse de l’Elysée, Jeff ne voit plus qu’une seule solution pour se faire entendre: se présenter à l’élection présidentielle… Profitant de circonstances politiques imprévisibles, Jeff Tuche et toute sa famille vont s’installer à L’Elysée pour une mission à haut risque : Gouverner la France. Leur devise : liberté, égalité, fraternituche.

Genre : Comédie

Comédie Réalisé par : Olivier Baroux

Olivier Baroux Acteurs : Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau, Sarah Stern, Pierre Lottin

Cro Man

Sortie le 7 février 2018

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre. L’histoire d'un homme des cavernes courageux, Dug, et de son meilleur ami Hognob, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.

Genre : Comédie, Animation

Comédie, Animation Réalisé par : Nick Park

Nick Park Acteurs : Eddie Redmayne, Tom Hiddleston, Maisie Williams, Simon Greenall, Gina Yashere

Le 15h17 pour Paris

Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré, apprend qu'un attentat a été déjoué à bord du Thalys 9364 à destination de Paris. Une attaque évitée de justesse grâce à trois Américains qui voyageaient en Europe. Le film s'attache à leur parcours et revient sur la série d'événements improbables qui les ont amenés à se retrouver à bord de ce train. Tout au long de cette terrible épreuve, leur amitié est restée inébranlable. Une amitié d'une force inouïe qui leur a permis de sauver la vie des 500 passagers …

Genre : Thriller, Drame

Thriller, Drame Réalisé par : Clint Eastwood

Clint Eastwood Acteurs : Jenna Fischer, Judy Greer, Lillian Solange Beaudoin, Bryce Gheisar, Jaleel White

Le voyage de Ricky

Sortie le 7 février 2018

Orphelin à la naissance, Richard croit dur comme fer qu’il est une cigogne, comme tous les membres de sa famille d’adoption. Mais quand arrive le moment de la migration, ces derniers doivent lui avouer la vérité : Richard n’est qu’un petit moineau, qui ne survivrait pas au long voyage vers l’Afrique. Ils doivent donc partir sans lui. Abandonné dans la forêt, Richard reste déterminé à prouver aux yeux de tous qu’il est une vraie cigogne. C’est ainsi qu’avec l’aide d’Olga, une chouette excentrique flanquée de son ami imaginaire, et de Kiki, un perroquet narcissique chanteur de disco, il entame son propre voyage vers le Sud, périlleux et semé d’embuches…

Durée : 01:24:00

Genre : Aventure, Animation

Aventure, Animation Réalisé par : Toby Genkel, Reza Memari

Toby Genkel, Reza Memari Acteurs : Tilman Döbler, Cooper Kelly Kramer, Shannon Conley, Christian Gaul, Nicolette Krebitz

Le Labyrinthe : le remède mortel

Sortie le 14 février 2018

Dans ce dernier volet de l’épopée LE LABYRINTHE, Thomas et les Blocards s’engagent dans une ultime mission, plus dangereuse que jamais. Afin de sauver leurs amis, ils devront pénétrer dans la légendaire et sinueuse Dernière Ville contrôlée par la terrible organisation WICKED. Une cité qui pourrait s’avérer être le plus redoutable des labyrinthes. Seuls les Blocards qui parviendront à en sortir vivants auront une chance d’obtenir les réponses tant recherchées depuis leur réveil au cœur du Labyrinthe.

Genre : Action, Mystère, Science-Fiction, Thriller

Action, Mystère, Science-Fiction, Thriller Réalisé par : Wes Ball

Wes Ball Acteurs : Dylan O'Brien, Thomas Brodie-Sangster, Ki Hong Lee, Kaya Scodelario, Rosa Salazar

Belle et Sébastien 3

Sortie le 14 février 2018

Le troisième volet de la saga "Belle et Sébastien".

Durée : 01:37:00

Genre : Aventure, Familial

Aventure, Familial Réalisé par : Clovis Cornillac

Clovis Cornillac Acteurs : Félix Bossuet, Clovis Cornillac, Tchéky Karyo

Black Panther

Sortie le 14 février 2018 et en avant-première au cinéma Mégarama Beaux-Arts le 13 février

Black Panther suit T’Challa qui, après les événements de Captain America : Civil War, retourne chez lui, dans la nation africaine isolée et technologiquement avancée du Wakanda, pour prendre possession du trône. Cependant, quand un vieil ennemi réapparaît sur le radar, le courage de T’Challa en tant que roi et Black Panther est testé quand il est entraîné dans un conflit qui met le sort entier du Wakanda et du monde en danger.

Genre : Action, Aventure, Science-Fiction

Action, Aventure, Science-Fiction Réalisé par : Ryan Coogler

Ryan Coogler Acteurs : Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Forest Whitaker, Andy Serkis

Le retour du héros

Sortie le 14 février 2018 et en avant-première au cinéma Mégarama Beaux-Arts le 13 février

Le capitaine Neuville est un grand séducteur. Il vient demander sa main à la jeune Pauline, sous le regard méfiant d'Elisabeth, la sœur de cette dernière. Mais Neuville est appelé au front et Pauline reste sans nouvelles. Alors qu’elle dépérit peu à peu, Elisabeth prend la plume et commence une correspondance avec Pauline, sous le nom de Neuville, faisant de lui un véritable héros de guerre. Mais le capitaine finit par réapparaître, au grand dam de la jeune femme…

Durée : 01:30:00

Genre : Drame, Histoire, Comédie

Drame, Histoire, Comédie Réalisé par : Laurent Tirard

Laurent Tirard Acteurs : Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant, Féodor Atkine, Evelyne Buyle

Les aventures de Spirou et Fantasio

Sortie le 21 février 2018

Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace, rencontre Fantasio, reporter en mal de scoop, tout commence très fort… et plutôt mal ! Ces deux-là n’ont aucune chance de devenir amis. Pourtant, quand le Comte de Champignac, inventeur aussi génial qu’excentrique, est enlevé par les sbires de l’infâme Zorglub, nos deux héros se lancent aussitôt à sa recherche. En compagnie de Seccotine, journaliste rivale de Fantasio, et de SPIP, petit écureuil espiègle, ils sont entrainés dans une poursuite effrénée entre l’Europe et l’Afrique. Spirou et Fantasio vont devoir faire équipe pour sauver Champignac… et accessoirement le reste du monde !

Genre : Comédie

Comédie Réalisé par : Alexandre Coffre

Alexandre Coffre Acteurs : Thomas Solivéres, Alex Lutz, Christian Clavier, Ramzy Bedia, Géraldine Nakache

La Forme de l'Eau

Sortie le 21 février 2018

La relation entre une employée muette et la créature née d'une expérience dans le laboratoire où elle travaille, en plein coeur de la Guerre Froide.

Durée : 02:03:00

Genre : Drame, Fantastique, Romance

Drame, Fantastique, Romance Réalisé par : Guillermo del Toro

Guillermo del Toro Acteurs : Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg

Criminal Squad

Sortie le 21 février 2018

Un célèbre groupe de braqueurs de banques décide de s'attaquer à la Réserve Fédérale de Los Angeles sous le nez des autorités locales.

Genre : Crime

Crime Réalisé par : Christian Gudegast

Christian Gudegast Acteurs : Gerard Butler, Pablo Schreiber, Dawn Olivieri, O'Shea Jackson Jr., 50 Cent

La Ch'tite famille

Sortie le 28 février 2018 et en avant-première le 25 février au cinéma Mégarama Beaux-Arts

Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante. D’autant plus que Valentin, suite à un accident, va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en arrière, plus ch’ti que jamais !

Durée : 01:46:00

Genre : Comédie

Comédie Réalisé par : Danny Boon

Danny Boon Acteurs : Dany Boon, Valérie Bonneton, Line Renaud, Pierre Richard, Laurence Arné, Guy Lecluyse, François Berleand

Hurricane

Sortie le 28 février 2018

Une équipe de hackers infiltre une installation militaire secrète sur la côte des Etats-Unis alors qu'une tempête gigantesque est en approche... Un "chasseur d'ouragan" et un agent du trésor vont tenter de les arrêter.